Brasília – Com mandado de prisão em aberto, o blogueiro Allan dos Santos voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (22). Ele concedeu uma entrevista e disse que o magistrado é “psicopata” e “tirano”. Allan está nos Estados Unidos e é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido por Moraes.

Ele é investigado por promover ataques contra a mais alta Corte do País. “As ações do Alexandre de Moraes configuram as ações de um psicopata e um tirano”, declarou o comunicador, que revelou ter criado um novo site para atuar na internet, tendo em vista que os demais que mantinha foram retirados do ar em consequência de decisões da Justiça, assim como seu perfil em redes sociais.

Allan alegou que seu direito a liberdade de expressão está sendo violado e que não é alvo de um processo justo. “O Alexandre de Moraes impôs um cenário de terrorismo psicológico. Cadê os humoristas que não fazem mais piadas como o Alexandre?”, completou ele.

“Alexandre de Moraes hoje é um tirano. Ele decide o que ele quiser e não tem a quem recorrer”, completou. A entrevista foi transmitida ao vivo por uma rádio. Procurados para se manifestar sobre o caso, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo informaram que não vão comentar.