Tronco foi encontrado no início da noite, na Rua Imperatriz, próxima a Rua 50

Manaus – Um corpo humano foi encontrado esquartejado na tarde desta segunda-feira (22), na Rua 50, bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Alguns membros foram encontrados por moradores da área.

Foto: Divulgação

De acordo com informação repassadas à polícia, populares passaram no local e encontraram cabeça, pernas e braços, que estavam dentro de uma mochila de entregas, de cor vermelha.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IMlL). O tronco foi encontrado no início da noite na Rua Imperatriz, próxima a Rua 50.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local e informou que uma das linhas de investigação é retaliação causada pela guerra entre facções criminosas.

