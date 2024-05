Sem dificuldades, o Flamengo derrotou o Millonarios por 3 a 0 e garantiu sua classificação nas oitavas da Libertadores. A equipe de Tite ficou terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E, liderado pelo Bolívar, que venceu o palestino por 3 a 1. Os flamenguistas marcaram presença no Maracanã, no Rio de Janeiro, para empurrar o rubro-negro, que dependia deste jogo para saber se avançava ou dava adeus para a competição. O primeiro gol não demorou a sair e teve ajuda do adversário. O goleiro Álvaro Monteiro bobeou em uma bola recuada, Pedro foi mais esperto e abriu o placar, aos sete minutos. O segundo gol saiu em nova ‘ajuda’ do Millonarios. David Luiz fez bela jogada pela direita e tocou para Gerson. O meia bateu colocado e o zagueiro Vargas desviou de cabeça para a própria meta, aos 25 minutos: 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, Pedro fez mais um e fechou a vitória flamenguista. Porém, o gol só foi validado após a intervenção do VAR, porque o árbitro de campo tinha marcado impedimento no lance. Sem ter o que perder, o Millonarios voltou para o segundo tempo com a intenção de atacar o Flamengo e conseguiu ficar mais tempo no campo de ataque, mas não evitou a derrota. O único momento destoante ocorreu aos 38 minutos, quando Bruno Henrique, que havia entrado em campo aos 35, foi expulso por falta em Paredes. O árbitro no primeiro momento deu cartão amarelo, mas depois foi orientado pelo VAR a trocar pelo vermelho. Daí em diante o jogo foi marcado pela festa da torcida, que comemorou a 100ª vitória do Flamengo em Libertadores e a invencibilidade de 27 jogos (16 vitórias seguidas) em casa na principal competição sul-americana.

*Com informações do Estadão Conteúdo