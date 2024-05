Em dia de estreia de técnico novo, o Amazonas voltou a vencer na Série B após duas rodadas. A equipe amazonense venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta terça-feira (28), na Arena da Amazônia, em duelo da sétima rodada. O gol foi marcado por Jorge Jiménez. A equipe paulista perde uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Com o resultado, o Amazonas chega aos oito pontos e se afasta da zona de rebaixamento. Equipe amazonense agora ocupa a 14ª colocação e fica a três do primeiro no Z-4, que é o Brusque. Já o Mirassol, que perder após cinco jogos de invencibilidade, segue na oitava posição, com 11 pontos.

As duas equipes voltam a jogar na Série B pela oitava rodada. Quem entra em campo primeiro é o Amazonas, que enfrenta o Operário-PR, na segunda-feira (3), às 21h (horário de Brasília), fora de casa. Já o Mirassol joga na terça-feira (4), em casa, às 19h (horário de Brasília), contra o Guarani.

