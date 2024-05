O Botafogo empatou sem gols com o Junior Barranquilla no Estádio Metropolitano, na Colômbia, na última rodada da fase de grupos e ficou com o segundo lugar. Artur Jorge colocou em campo um time misto, com seis reservas, e até começou o jogo bem. Foram do Alvinegro as melhores chances na etapa inicial, que quase abriu o placar com Óscar Romero e Tchê Tchê.

Mas no segundo tempo a intensidade diminuiu, principalmente após expulsão do atacante Diego Hernández. O uruguaio entrou com a sola da chuteira na canela de Enamorado e recebeu o cartão vermelho direto. Os colombianos comandaram a reta final, mas não conseguiram converter as poucas chances.

Com o resultado, o Junior Barranquilla garantiu o primeiro lugar e chegou a 10 pontos. A pontuação é a mesma do Botafogo, mas o Alvinegro termina em segundo pelo saldo de gols inferior: dos colombianos é três e dos brasileiros é um.

Com o segundo lugar do Grupo 4, o Botafogo fica no pote 2 do sorteio e vai pegar os primeiros colocados, que estarão no pote 1. Além disso, o time vai decidir o jogo de volta fora de casa. O sorteio das oitavas de final da Libertadores será na próxima segunda-feira (3).

O Botafogo volta a jogar pelo Brasileirão no próximo sábado (1). O Alvinegro enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, às 21h (horário de Brasília). O Junior Barranquilla joga contra o Millonarios no próximo domingo (2), no Campeonato Colombiano.

