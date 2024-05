A edição de 2024 do BreakTudo Awards está confirmada e muitas novidades serão anunciadas em breve. As votações da popular categoria Melhor Reality Star começam no próximo mês, mas antes os pré-indicados da categoria serão anunciados através do YouTube e das redes sociais.

Vinte e quatro pré-indicados concorrerão na primeira fase e os 8 mais votados entrarão na lista oficial de indicados do BreakTudo Awards 2024 como finalistas da categoria Melhor Reality Star. A categoria, que já teve Juliette, Gizelly Bicalho, Kaysar e Dayane Mello como vencedores, é a única que possui duas fases de votação.

O BreakTudo Awards 2024 acontecerá em novembro e será transmitido pela plataforma de streaming Box Brazil Play, pelos canais BreakTudo e Telemilênio no YouTube e pelo canal Yeeaah via streaming.

