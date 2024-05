O corpo do ex-deputado federal Arthur Bisneto (PL) está sendo velado nesta quarta-feira (29/05), no auditório Belarmino Lins, sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A cerimônia é aberta ao público.

Bisneto foi encontrado morto, no início da tarde desta terça-feira (28/05), na casa onde morava no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. De forma preliminar, a suspeita é que Bisneto tenha sofrido um infarto.

Pelas redes sociais ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, 78 anos, pai de Bisneto, lamentou a morte do filho: “Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!”, escreveu no X (antigo Twitter). O político estava em São Paulo, mas chegou a Manaus ainda na terça-feira.

O prefeito de Manaus, David Almeida, declarou luto oficial de três dias.