O Flamengo demitiu o técnico Tite após eliminação na Libertadores para o Peñarol e outra fraca atuação diante do Athletico. O treinador não suportou a pressão e, mesmo vencendo pelo Campeonato Brasileiro, foi desligado do cargo. O gaúcho encerra seu ciclo no rubro-negro com 70 jogos, 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, somando 65,7% de aproveitamento.

Tite tinha contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, o clube pagará a multa rescisória pela saída antecipada do profissional. O valor corresponde a 50% do montante restante do contrato, algo estimulado em mais de R$ 3 milhões.

A diretoria carioca se mexeu rapidamente nos bastidores e anunciou Filipe Luis como novo comandante da equipe. O ex-lateral-esquerdo estava trabalhando no sub-20 do Mais Querido e aceitou o convite para assumir a vaga. O ex-jogador já dirige o time contra o Corinthians, quarta-feira (02), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na base, Filipe conquistou a Copa Rio Sub-17 e do Mundial de Clubes Sub-20.