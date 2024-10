Estão abertas as inscrições para 60 vagas em cursos de Eletricidade Básica e Fundamentos de Instalação Hidráulica. A ação é destinada à população cadastrada em programas sociais e sem vínculo empregatício. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOE_WnL6m_c9Ea_nYH7UCYYFMubWhCmqw7GlGJ0rEuU3Dcng/viewform.

O curso de Fundamentos de Instalação Hidráulica terá início no dia 29 de outubro e o de Eletricidade Básica, no dia 21 de novembro, com abertura na sede da Águas de Manaus (Avenida André Araújo) e aulas práticas e teóricas na Escola Senai Demóstenes Travessa (Avenida Rodrigo Otávio). Serão seis dias de aula para cada um dos cursos.

“Nosso trabalho vai além das obras de implantação de saneamento básico na cidade. Também desenvolvemos talentos e damos espaço para a comunidade, por meio da capacitação profissional. O Senai é um parceiro importante, por toda a expertise em capacitações. Desta forma, firmamos o compromisso de relacionamento com a população e contribuímos para o desenvolvimento humano das pessoas que vivem em Manaus”, destaca o gerente de Responsabilidade Social da concessionária, Semy Ferraz.

Os cursos fazem parte da Academia Aegea Social, programa do grupo Aegea, do qual a Águas de Manaus faz parte, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os cursos são introdutórios e têm o intuito de desenvolver profissionalmente a população da capital amazonense. Podem se inscrever pessoas com idade acima de 18 anos e que tenham o Ensino Fundamental Completo. 60% das vagas serão destinadas a pessoas negras, indígenas e/ou mulheres.