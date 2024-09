A Cidade Nova, bairro mais populoso de Manaus, ganhou nesta segunda-feira (30) uma nova loja da Bemol Farma, que conta com uma novidade: um Drive-Thru. A unidade, que é a 48ª do grupo, está localizada na Avenida Noel Nutels, nº 2024, na zona Norte.

Com um espaço de 320 m² de área construída, a Bemol Farma Noel Nutels tem estacionamento com 21 vagas e conta com 14 colaboradores preparados para oferecer o melhor atendimento e produtos para os clientes da região, com horário de funcionamento de segunda a domingo, das 7h às 23h.

De acordo com Darlan Messias, superintendente de Supervisão e Expansão da Bemol, que participou da cerimônia de inauguração, a nova unidade da Bemol Farma é a maior da varejista.

“Essa é maior Farma da Bemol. É o investimento mais alto do nosso negócio e a gente espera colher bons frutos. O terreno tem 1.300 m² de área total, o que nos possibilitou abrir um espaço para colocarmos um Drive-Thru. Acreditamos que essa é uma comodidade maior para os nossos clientes e a ideia é que em breve funcione 24 horas”, ressaltou.

Drive-Thru

O sistema de Drive-Thru da Farma Noel Nutels permite que os clientes comprem medicamentos e produtos por telefone, aplicativo ou pessoalmente sem sair do carro. No balcão, ele informa o que deseja ou retira um pedido já feito. O atendente entrega os produtos diretamente no veículo.

O Drive-Thru funciona no mesmo horário da loja, oferecendo conveniência e rapidez, especialmente para quem busca agilidade no atendimento.

Produtos e Serviços

Com cerca de 8.500 variedades de produtos, a Farma Noel Nutes conta com medicamentos tradicionais, higiene, itens de cuidados pessoais, aparelhos medidores, linha de dermocosméticos e de conveniência, além dos produtos da marca exclusiva da Bemol, a DAAZ, com itens de higiene infantil, dermocosméticos, vitaminas, aparelhos voltados para a saúde, suplementos e agora com novos produtos da linha DAZZ Cuidados, que conta com tênis e sandálias ortopédicos, calcanheira, bastão anti-atrito, entre outros.

A Farma Noel Nutels também oferece gratuitamente aferição de pressão e glicemia; aplicação de brinco em adultos, crianças e bebês; medição de glicemia capilar e medição de temperatura.

Os exames laboratoriais disponíveis na Bemol Farma são feitos sem a necessidade de agendamento prévio e tem os resultados divulgados em 30 minutos e os laudos enviados via SMS ou E-mail, o que proporciona ao cliente uma experiência mais prática e agradável.

Vantagens Clientes Bemol

Além da unidade física, os clientes Bemol podem adquirir produtos no conforto do lar através do site da Bemol Farma bemolfarma.com.br ou por meio do televendas pelo número 3133-3700 e pelo WhatsApp (92) 98452-2238.

Todos os produtos e serviços oferecidos podem ser pagos com Crediário Bemol em até 4x sem juros, Vale Crédito, Bônus da loja (exceto para medicamentos), Pix e Cartão de Crédito em até 10x sem juros.

Sobre a Bemol Farma

Criada em 2016, a Bemol Farma segue em processo de expansão pelas cidades da Amazônia Ocidental e investe cada vez mais em inovação e tecnologia para atender de forma mais rápida e eficiente. Por meio do E-Commerce Caboclo, a Bemol Farma também atende em mais de 60 municípios entre Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará.