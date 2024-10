A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) orienta a população sobre a necessidade da inclusão do número do IMEI nos Boletins de Ocorrências (BOs) registrados nos casos de roubos, furtos e perda do aparelho celular.

O diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celular (NIRC), delegado Bruno Hitotuzi, explicou que é por meio dessa informação que as equipes podem identificar os aparelhos e recuperá-los de forma mais rápida.

O delegado explicou que o número de IMEI funciona como se fosse a impressão digital do aparelho móvel, ou seja, cada peça possui a sua, que é intransferível.

O diretor orientou o cidadão que assim que adquirir um dispositivo, salve a identidade e guarde em lugar seguro. O dado pode ser localizado na caixa do aparelho, nas configurações do celular ou discando *#06#.

“É imprescindível que a população tenha em mãos o número do seu IMEI para que possamos localizar em tempo hábil e agilizar o trabalho da nossa investigação e devolver o aparelho celular para seu proprietário”, disse o delegado.

Onde registrar o BO O diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), delegado Bruno Hitotuzi, destacou que a vítima deve registrar a ocorrência em qualquer Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo da residência ou do local do fato, ou também, ou por meio da Delegacia Virtual.

No caso do registro do B.O pela internet, a vítima precisa informar a data e o local da ação criminosa, relatando a rua, bairro, ponto de referência, além do Código de Endereço Postal (CEP).

Programa RecuperaFone

O programa RecuperaFone foi lançado pelo Governo do Amazonas, no dia 17 de setembro. Ele integra o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) da SSP-AM.

O objetivo é desencorajar a compra e o uso de aparelhos adquiridos ilegalmente no estado. No combate a esse tipo de crime, foi deflagrada no dia 20 de setembro, a operação RecuperaFone, no Centro de Manaus.

Na ação, foram recolhidos aproximadamente, 1 mil aparelhos e mais de 30 pessoas foram detidas para procedimento. Além disso, a SSP-AM realiza diariamente a Central Integrada de Fiscalização (CIF) dentro do escopo do programa RecupeFone.

De 24 a 27 de setembro, cerca de 21 lojas e assistências técnicas de aparelhos celulares foram vistoriadas em todas as zonas da capital amazonense.

