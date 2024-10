O Flamengo está se preparando para a próxima janela de transferências e está de olho na contratação do atacante brasileiro Antony, atualmente no Manchester United. O jogador, que chegou ao clube inglês em agosto de 2022 por uma quantia de 100 milhões de euros, pode estar disponível para uma transferência em janeiro. Desde sua chegada ao Manchester United, Antony participou de 87 partidas, onde conseguiu marcar 12 gols e fornecer cinco assistências. No entanto, sua situação no clube tem sido complicada, especialmente após uma tentativa recente de empréstimo que não se concretizou. Além disso, o atacante tem enfrentado desafios, incluindo uma lesão que o afastou dos gramados por um período. Essa situação pode influenciar a decisão do Manchester United sobre seu futuro, especialmente considerando o interesse do Flamengo.

