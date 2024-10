Na manhã desta terça-feira (29/10), a polícia foi acionada após o descobrimento de um corpo masculino, ainda não identificado, que apresentava evidências de tortura. O cadáver foi encontrado enrolado em uma rede, em uma área de mata localizada no ramal Bons Amigos, na AM 010, no KM 26. As informações são do AM Post.

O delegado Daniel Verzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a vítima apresentava várias marcas de agressão pelo corpo e que as orelhas haviam sido cortadas, o que indica um crime brutal e premeditado.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram enviadas ao local para realizar a perícia necessária, a fim de coletar evidências que possam ajudar na elucidação do caso.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para a remoção do corpo, que será submetido a exames mais detalhados para determinar a causa da morte e fornecer mais informações sobre a vítima.