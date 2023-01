A Fifa sorteou na manhã desta sexta-feira (13) os confrontos do Mundial de Clubes, que acontece no Marrocos, entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O Flamengo estreia na competição contra o vencedor do jogo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, de Marrocos, no dia 7. No dia seguinte, o Real Madrid terá como adversário quem levar a melhor entre Seattle Sounders x Al Ahly ou Auckland City.

Chaveamento

Jogo 1 – 01/2: Al Ahly x Auckland City

Jogo 2 – 04/2: Seattle Sounders x Vencedor Jogo 1

Jogo 3 – 04/2: Wydad Casablanca x Al Hilal

Semifinal 1 – 07/2 – Flamengo x Vencedor Jogo 3

Semifinal 2 – 08/2 – Real Madrid x Vencedor Jogo 2

Final – 11/02 – Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Disputa de terceiro lugar – 11/02 – Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2

A edição deste ano do Mundial de Clubes terá sete equipes: Flamengo (campeão da América do Sul), Real Madrid (campeão da Europa), Al Ahly (campeão da África), Auckland City (campeão da Oceania), Al Hilal (campeão da Ásia), Seattle Sounders (campeão das Américas Central e do Norte) e Wydad Casablanca (representante do país-sede).

A Fifa planeja mudar o formato do Mundial de Clubes. A intenção da entidade, na última vez que falou-se abertamente sobre isso, é que 32 clubes disputem a competição a partir de 2025. Além disso, ela seria a cada quatro anos e também pretendem realizar uma edição feminina da competição.

O post Flamengo estreia dia 7 de fevereiro no Mundial de Clubes apareceu primeiro em Portal Você Online.