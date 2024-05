A final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que acontecerá no estádio de Wembley, contará com um esquema de segurança reforçado. Mais de 2.500 policiais estarão presentes no local, em uma operação que envolveu um investimento de 5 milhões de libras para garantir a segurança dos torcedores. Em edições anteriores de grandes eventos esportivos, como a final da Euro-2020, Wembley enfrentou problemas com invasões de pessoas sem ingresso. Para evitar situações semelhantes, todos os portões do estádio foram reforçados com sistemas de fechadura adicionais e os torcedores passarão por duas verificações antes de entrar no estádio.

Com capacidade para 86.600 pessoas, o estádio de Wembley recebeu uma carga de 25 mil ingressos para cada equipe finalista. A preocupação com a segurança dos torcedores e a organização do evento foram intensificadas após críticas recebidas em finais anteriores da Liga dos Campeões, como as de 2023, em Istambul, e 2022, em Paris. A expectativa da Uefa e das forças de segurança europeias é de que a final da Liga dos Campeões seja um evento seguro e organizado, com a presença maciça de policiais garantindo a tranquilidade dos torcedores.

