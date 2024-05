O Olympiakos conquistou a Liga Conferência da Uefa ao vencer a Fiorentina por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em Atenas. O clube grego, em sua primeira final europeia, ganhou o título com um gol do atacante marroquino Ayoub El-Kaabi, a quatro minutos do final do segundo tempo da prorrogação. Após cruzamento da esquerda de Hezze, El-Kaabi se antecipou ao zagueiro e marcou de peixinho. A equipe grega tem como titular da lateral direita o ex-flamenguista Rodinei. Após o apito final, os torcedores do Thrylos tomaram as ruas de Atenas e fizeram uma grande festa, com direito a foguetório. A Fiorentina perdeu a final da Liga Conferência pelo segundo ano consecutivo, tendo sido derrotada pelo West Ham na temporada passada.

Com informações da AFP

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp