Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes afirmou que está planejando colocar um telão na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro, para que torcedores do Fluminense assistam ao jogo contra o Boca Juniors, válido pela final da Libertadores da América 2023. Através das redes sociais, o mandatário afirmou que esta será uma alternativa para que milhares de tricolores possam comemorar uma eventual conquista inédita do time de Fernando Diniz, no próximo sábado, 4. “Dado o pouco espaço disponível nas laranjeiras, estamos conversando com o Fluminense para colocar um telão na Cinelândia, permitindo que aqueles que não têm ingresso possam assistir ao jogo com sua torcida!”, disse Paes, que ainda brincou com o vereador Carlo Caiado, torcedor do Flu. Assim o tricolor e presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, poderá vibrar com o título literalmente em casa!”, continuou.

Dado o pouco espaço disponível nas laranjeiras, estamos conversando com o Fluminense para colocar um telão na cinelandia permitindo que aqueles que não tem ingresso possam assistir ao jogo com sua torcida! . Assim o tricolor e presidente da câmara de vereadores… — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 30, 2023