O atacante Vinicius Junior conquistou o Prêmio Sócrates na cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2023, nesta segunda-feira (30). O brasileiro faturou o troféu pelo trabalho do Instituto Vini Jr.

O projeto social foi criado pelo próprio atleta, em 2020, voltado para crianças e jovens, em colaboração com escolas públicas. Além disso também capacita professores em práticas pedagógicas antirracistas.

"Eu estou muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil e no meu bairro. Sair da favela, de onde eu saí, é muito improvável chegar até aqui. Eu fico muito feliz de poder ajudá-los. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês", declarou Vini.

Apresentador da cerimônia, o ex-jogador e ídolo do Chelsea, o marfinense Didier Drogba, aproveitou a ocasião para cumprimentar Vinicius Junior por sua luta contra o racismo. O brasileiro comentou sobre o tema.

"Eu estou preparado para isso. Para sempre poder falar quando for necessário. É muito triste eu ter que falar sobre racismo, gosto de falar sobre futebol, sobre os grandes jogadores que estão aqui. Quero pedir para vocês que não parem de lutar. Que as crianças que possam vir, não sofram com isso", afirmou.

O Instituto Vini Jr viabilizou a criação de oito salas especiais em escolas em São Gonçalo, Mesquita e Rio de Janeiro, no estado do Rio; Rio Preto, em Minas Gerais; e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O projeto deve chegar em breve, com sete novas salas, ao Recife e em Cabrobó, em Pernambuco, e em outras escolas em Mesquita e no Rio de Janeiro - e também criar uma Escola Modelo em São Gonçalo, terra natal de Vinicius. Assim, o número de estudantes beneficiados poderia atingir 10 mil.