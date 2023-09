O técnico Jorge Sampaoli, do Flamengo, recebeu uma péssima notícia na tarde desta terça-feira, 12. Após passar por exames médicos, o lateral esquerdo Filipe Luís foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa esquerda – ele se lesionou durante um treinamento. O jogador, desta forma, foi cortado do duelo contra o Athletico-PR, no Maracanã, marcado para esta quarta-feira, 13, pelo Brasileirão. O veterano também não terá condições de enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, 17, no Maracanã, pela primeira final da Copa do Brasil. Sem contar com o suspenso Ayrton Lucas diante do Furacão, Sampaoli terá que fazer alguma improvisação no setor.

O atleta Filipe Luís sofreu uma lesão na posterior da coxa direita. Não foi relacionado e segue tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 12, 2023