Logo após surpreender ao anunciar a Copa do Mundo de 2030 sendo sediada por seis países, a Fifa também comunicou nesta quarta-feira, 4, que o Mundial de 2034 será disputado na Ásia e/ou Oceania. Em nota, a entidade informou que decisão foi tomada com base nos critérios de rodízio de continentes para receber o torneio. Assim, o campeonato de seleções terá passado por Concacaf em 2026, Conmebol, Uefa e CAF (Confederação Africana de Futebol) em 2030 e deveria ir para Ásia e/ou Oceania em 2030. Quem desponta como principal destino é a Arábia Saudita, país que está investindo milhões de dólares na contratação de jogadores – Cristiano Ronaldo, Neymar e outros craques chegaram ao futebol local nos últimos meses. Além disso, a nação do Oriente Médio vem sendo palco de diversos eventos importantes, como o Mundial de Clubes, por exemplo.

Leia também

Copa do Mundo de 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos, mas abertura acontecerá na América do Sul



CBF se aproxima do governo federal para viabilizar Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil