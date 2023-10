O vereador bolsonarista Capitão Carpê (Republicanos) deveria ler mais o noticiário – ou até mesmo livros de história –, antes de abrir a boca pra falar tanta besteira.

Na sessão desta terça-feira (3), ele usou a tribuna da Câmara Municipal para falar um monte de asneira contra o governo do Lula. Disse que o presidente sempre tratou Manaus como desprezo e indiferença, pois não suporta Manaus. Esta é uma mentira tão grande que só pode ter sido da boca de quem nunca leu, ou sequer assistiu na TV, um noticiário de jornal. De quem está até hoje cego pela fanatismo bolsonarista, achando que a mentira e o ataque grotesco pode mudar o resultado de uma eleição. Alguém tem que informar o milico – ou ele que vá pesquisar –, já que os políticos do PT ouvem calados e não rebatem as acusações grosseiras e mentirosas, que Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos presidentes mais generosos e competentes para o Amazonas. Prorrogou a Zona Franca para mais 10 anos e preparou o terreno para Dilma Rousseff prorrogar por mais 50 anos; trouxe, numa obra fantástica, o gasoduto de Coari para a capital; construiu o Arena e trouxe a Copa do Mundo para Manaus; lançou o Luz para Todos que hoje ilumina as comunidades mais longínquas dos beiradões do Amazonas – lugares em que nunca tinha chegado a luz elétrica – e iniciou a construção da ponte sobre o Rio Negro, concluída no governo da também petista Dilma.

Santa ignorância

O vereador Carpê chega ao cúmulo de acusar Lula pela deslizamento do barranco que engoliu uma vila em Beruri, no Amazonas, matando duas pessoas.

*

Ao dizer que Lula é indiferente ao problema, Carpê demonstra o quanto é mal informado, porque nesta quarta-feira, às 08h, uma comitiva de ministros ao estado, comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, desembarcam no Amazonas.

Lula no comando

A medida atende a uma solicitação direta do Presidente Lula, que pediu ao vice-presidente Geraldo Alckmin que anuncie as ações que serão adotadas no Amazonas com o objetivo de mitigar os efeitos da seca.

Ministros no Amazonas

Além do vice-Presidente da República, a comitiva também incluirá a Ministra do Meio Ambiente Marina Silva; o Ministro da Defesa José Múcio; o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Waldez Góes e o Ministro dos Transportes Renan Filho.

Mentiu de novo

O tal Carpê disse que Lula não deu condições aos órgãos de proteção ambiental como o Inpi, Ibama, ICMbio e abandonou a Amazônia.

*

Outra mentira! Quem desaparelhou e esvaziou essas autarquias federais ligadas ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) para deixar a boiada passar foi o mito dele, o também ex-capitão Bolsonaro.

Correndo atrás

É ao contrário vereador.

Quem anda correndo atrás desde janeiro de parceiros internacionais para recuperar os estragos deixando por “teu mito” na área ambiental é o presidente Lula, participando de encontro, congresso e reuniões internacionais para firmar acordos, como o resgate do Fundo da Amazônia que aquele ex-presidente recusou.

2 bilhões com Biden

Em fevereiro, foi aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Joe Biden, que anunciou a doação de 2,5 bilhões de reais (cerca de 500 milhões de dólares) para o Fundo Amazônia, que custeia a prevenção, o monitoramento e o combate ao desmatamento no Brasil.

Mais 500 milhões em Londres

Em maio, o presidente brasileiro esteve em Londres, recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, que anunciou a contribuição de mais 500 milhões de reais (cerca de 80 milhões de libras) para o Fundo da Amazônia.

Fundo da Amazônia de volta

O tal Carpê também não deve ter lido que, o Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega informou que o Brasil já poderia aplicar cerca de R$ 3 bilhões doados pelo país para o Fundo Amazônia.

*

Criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma, o fundo está parado desde abril de 2019.

Isenção no IPVA

Os proprietários de veículos automotores avaliados em até R$ 15 mil poderão ser beneficiados com a isenção de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

*

É o que propõe o Projeto de Lei (PL) nº 923/2023, de autoria do deputado Thiago Abrahim (UB).

Imposto do Pecado

É no mínimo sugestivo, para não dizer “patético”, o apelido que deram ao imposto que devem incidir sobre itens como cigarros, bebidas alcoólicas e pesticidas– “imposto do pecado”.

É imoral e engorda

Segundo o texto da reforma tributária, o novo tributo seletivo estabelece uma alíquota maior que a padrão para bens e serviços que sejam prejudicais à saúde e ao meio ambiente.

Pão duro

O apresentador da Record TV, Rodrigo Faro, revelou que se nega a pagar R$ 400 reais para um piscineiro limpar a piscina de sua mansão avaliada em R$ 15 milhões.

*

— Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um puta trampo. Quatrocentos reais um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei ‘não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer –, disse Faro.

Pão duro 2

A fala de Faro gerou polêmica na internet. Alguns internautas detonaram o fato de Rodrigo Faro ser rico e não ajudar um prestador de serviço.

Faz arminha!

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu nesta segunda-feira (02) manter a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ).

Gente boa

A defesa de Roberto Jefferson defende a tese de que o ex-deputado bolsonarista não teve a intenção de matar ninguém.

Só atirou cerca de 50 vezes e arremessou três granadas de luz e som contra os quatro policiais federais que foram prendê-lo em 23 de outubro de 2022.

*

— Mas não teve a intenção de matá-los – diz o advogado do maluco. Agora, imaginem se tivesse.

Brincadeira sem graça

Um homem de 53 anos provocou medo e confusão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, nesta segunda, 2, ao fazer um comentário sobre suposta presença de bomba em bagagem no voo com destino a Teresina.

*

A brincadeira - classificada pela Polícia Federal como 'deboche' - levou agentes a realizarem uma ação protocolar no caso de ameaça à segurança da aviação, em conjunto com a GruAirport.

Isso é terror

A PF isolou a aeronave em área remota e desembarcou todos os passageiros.

As bagagens passaram por nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x. Nada 'ilícito' foi encontrado informou a PF.

*

Brincadeira uma ova, isso é terrorismo. Um cara babacas desses tem que ser preso e processado.

ÚLTIMA HORA

Papa Francisco vê possibilidade de bênção a casais gays

Em carta para cardeais conservadores, o Papa Francisco disse acreditar que há formas de abençoar uniões do mesmo sexo, se forem limitadas, decididas caso a caso e não confundidas com cerimônias de casamento de heterossexuais.

Na resposta, Francisco disse que os pedidos de bênçãos, sejam de casais homossexuais ou heterossexuais, são um meio pelo qual as pessoas se aproximam de Deus para viver vidas melhores.

Cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, dos EUA e da América Latina enviaram perguntas ao Papa Francisco, com dúvidas a propósito de um encontro global que começa nesta quarta-feira (04) no Vaticano.

ORGULHO

Deolane abraça Beiçola depois da doação que tira o ator do abandono

A advogada e tiktoker Deolane Bezerra deu um presente e tanto para o eterno Beiçola, o ator Marcos Oliveira: R$ 50 mil. Durante uma live, Deolane, que ficou conhecida ao participar do programa A Fazenda, mostrou a visita que fez a Marcos Oliveira, e o surpreendeu com a doação. Feliz e visivelmente emocionado, Beiçola agradeceu.

— Deolane Bezerra, que, hoje, não só me ajudou nesse momento difícil, como me trouxe de novo a alegria de viver. Você foi/é um anjo que eu tive o prazer de conhecer —, disse ocomediamte.

VERGONHA

Violência na faculdade: Professor armado de faca corre atrás de aluno na Unicamp

Um professor com uma faca em punho foi filmado ao avançar pra cima de um aluno durante a greve dos funcionários da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), deflagrada nesta segunda-feira (2), contra a implementação do ponto eletrônico na universidade. Dois seguranças da universidade agiram com rapidez e ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada e atendeu à ocorrência. Gustavo Bispo, diretor do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da instituição, afirmou que, além dele, outro estudante também foi agredido pelo docente. A informação foi divulgada pelo G1. “Quando a gente tava tentando conversar e fazer um diálogo sobre a a paralisação que está acontecendo, esse professor veio pra cima de mim, segurou no meu braço e me jogou no chão”, disse Bispo. “Levantou uma faca tentando me esfaquear, a mim e um outro estudante, que tentou correr daquele espaço também”.