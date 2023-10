Após sobrevoar as áreas afetadas pela seca no Amazonas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assegurou que “não faltarão recursos” aos municípios impactados. A autoridade também destacou outras medidas que serão adotadas para amenizar os impactos.

“Não faltarão recursos. O que tiver necessidade, vão encaminhando, para podermos, dentro da lei, liberar os recursos o mais rápido possível para atender a população”, destacou o vice-presidente.

A situação no Amazonas compromete o transporte e o abastecimento, impactando diretamente a vida das comunidades. Os rios estão com níveis críticos, dificultando a navegação e causando preocupação entre os moradores, além de deixar em terra firme as casas flutuantes da região.

Adiantamento de benefícios

Nos municípios que decretaram emergência, será permitida a antecipação do recebimento do Bolsa Família e também do Benefício de Prestação Continuada para o dia 19 de outubro. O governo federal avalia ainda o adiantamento do seguro defeso.

Os agricultores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que perderem seus produtos, receberão o valor do seguro de forma integral.

Dragagem

Sobre a dragagem do Rio Solimões, localizado entre os municípios amazonenses de Benjamin Constant e Tabatinga, o vice-presidente destacou que o equipamento para a operação já está nos locais e que os trabalhos começam nesta quarta-feira, sob coordenação do Ministério dos Transportes, do Ministério de Portos e Aeroportos e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“São oito quilômetros e R$ 38 milhões em investimento. A outra dragagem deve começar de 15 a 20 dias, no Rio Madeira, na sua chegada ao Amazonas, na foz do Rio Madeira com o Rio Amazonas, uma obra maior. São 12 quilômetros que vão ajudar também na questão da navegação no Rio Madeira”, frisou.

Energia

Alckmin destacou que, de imediato, não há risco de falta de energia nas áreas afetadas porque o Ministério de Minas e Energia adotou ações preventivas, como estocagem de óleo diesel, para garantir o suprimento de energia por aproximadamente 30 dias em 169 sistemas isolados do Amazonas.