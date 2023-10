O Boca Juniors emitiu um comunicado alertando para que seus torcedores não pratiquem atos preconceituosos contra o Palmeiras, na partida marcada para esta quinta-feira, 5, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa Libertadores da América – a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). “Não realizar, responder provocações ou praticar ator que podem ser classificados como racistas, xenófobos ou discriminatórias, a fim de evitar possíveis penas de prisão imediatas, assim como também causar sanções ou prejuízos graves à nossa instituição”, diz um trecho da nota. No confronto de ida, empatado em 0 a 0, em La Bombonera, alguns argentinos foram flagrados fazendo gestos racistas em direção aos palmeirenses. Vale lembrar que, na última edição do torneio, em 2022, um torcedor do Boca Juniors dormiu na prisão após imitar um macaco durante um jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Recomendaciones de seguridad para los y las hinchas que viajen a San Pablo a alentar a Boca. pic.twitter.com/ehD5ee0lzK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 4, 2023

Para a Conmebol isso aqui tá "liberado". E já sabemos que nada vai acontecer. Antes de iniciar o jogo entre Boca Juniors e Palmeiras, já temos cenas de racismo no La Bombonera, contra torcedores brasileiros. : @capelarealpic.twitter.com/ojnH6m864e — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 28, 2023