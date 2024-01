Reunir os apaixonados por Cultura Pop, Quadrinhos e pelo mundo nerd. É esse o objetivo do 1º Festival Tupinanquim, nos dias 27 e 28 de janeiro, no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro, zona sul de Manaus), das 10h às 19h. O evento tem entrada franca e é livre para todos os públicos.

Com foco no Dia do Quadrinho Nacional, celebrado em 30 de janeiro, o Festival reúne artistas visuais de diversos nichos, fã-clubes e jogos on e offline, como os boardgames e Realidade Aumentada, e oficinas para aqueles que queiram aprender a desenhar ou aprimorar suas técnicas.

“Tudo é gratuito para o público, dos games com o Pokémon Go a workshop de cartoon que será ministrado pelo artista Romahs Mascarenhas, roteirista da Turma da Mônica”, apontou o CEO do 1 Minuto Nerd e coordenador-geral do 1º Festival TupiNanquim, Átila Simonsen.

O Festival Tupinanquim tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Programação variada

O 1º Festival Tupinanquim terá oficinas, mesas-redondas e bate-papo dos mais variados, assim como exposições que irão maravilhar o público que for ao Palacete Provincial. Começando no sábado (27), a partir das 10h, haverá o Workshop de Construção de Foguetes usando garrafas pet. Ainda no primeiro dia, acontecem rodadas de jogos de tabuleiro e troca de cartas Pokémon, entre outras atividades.

Para o dia 28, as oficinas de Criação de personagens sci-fi e de capa de Histórias em Quadrinhos serão ministrados por Carol Peace e Leon Sarmento, respectivamente. No auditório, a exposição da Empire Diorama leva ao público cenas de filmes clássicos do mundo geek. Além disso, é possível aprender, na prática, como desenhar nos estilos Cartoon e Nanquim.

A Feira de Economia Criativa acontece em parceria com a Feira das Cores e o Swordplay estará ensinando arquearia e princípios do esporte. “Nos bate-papos, falaremos sobre Mitologia e Folclore Nacionais em HQs, o que vem em Star Wars em 2024, além das atividades do projeto Férias divertidas”, finaliza Átila.

Exposição

Cenas icônicas de Star Wars, o Mandaloriano e outros filmes e séries de ficção científica são recriadas a partir de embalagens de desodorante, restos de isopor e até itens de informática. São os dioramas, que também estarão em exposição durante o 1º Festival TupiNanquim.

De acordo com Igor Jordão, da Empire Dioramas, as montagens começaram com a ideia do pai de recriar famosas cenas de filmes da saga Star Wars. "Ele viu os dioramas durante uma viagem e, como é muito fã da saga dos Skywalkers, resolveu fazer ele mesmo, envolvendo toda a família", assinalou.

Ao todo, serão quatro dioramas que mostram personagens de longas de ficção científica e o mundo da cultura pop em situações muito conhecidas do grande público. Com detalhes impressionantes, a Empire Dioramas levará as montagens para o 1º Festival Tupinanquim, o primeiro evento do 1 Minuto Nerd de 2024.

Foguetes

Duas garrafas PET, fita adesiva, tesoura e mão na massa. Isso é tudo que você precisa para construir o seu foguete e lançá-lo. E é o que o público também vai aprender em uma das oficinas do 1º Festival TupiNanquim.

A oficina será ministrada por Ingrid Celeste, astrônoma amadora e empreendedora. Para participar, é preciso apenas força de vontade: todo o material necessário para o workshop será disponibilizado pelo evento, de forma gratuita.

"Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode aprender conosco: nosso objetivo é levar ao grande público o conhecimento de forma lúdica, e também como preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA)”, explicou Celeste.

O workshop tem início às 16h do dia 27 de janeiro (sábado), no auditório do Palacete Provincial - praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Avenida Sete de Setembro com Getúlio Vargas - e faz parte da programação do 1º Festival TupiNanquim.