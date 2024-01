Dionísia Soares Campos, médica-veterinária e filha do deputado estadual Sinésio Campos (PT), assumirá o cargo de superintendente de Agricultura e Pecuária no Amazonas, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A remuneração para essa função está estimada em cerca de R$ 11 mil.

A nomeação de Dionísia foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (25). Ao assumir a função, ela se torna a segunda mulher a integrar o grupo de superintendentes de Agricultura e Pecuária, com a assistente social Jane Batista ocupando o cargo no Distrito Federal.

Conforme o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU), a remuneração básica bruta estabelecida para superintendentes de Agricultura e Pecuária nos estados é de R$ 11.306,90.

De acordo com o perfil de Dionísia na plataforma Lattes, ela detém o título de mestra em Sanidade e Produção Animal nos Trópicos, obtido na Universidade de Uberaba, além ser especialista em Controle de Qualidade em Indústrias de Alimentos pela mesma instituição.

Segundo cargo

Sinésio Campos é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) e líder da sigla na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Este é o segundo cargo de destaque que o parlamentar emplaca no governo Lula.

Em fevereiro de 2023, o político alcançou êxito ao nomear Jéssica Italoema da Silva Moura, líder do PT-Mulher na regional petista, para ocupar o cargo de diretora de Gestão Intergovernamental na Secretaria Especial de Assuntos Federativos, vinculada à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A função de Jéssica é remunerada com o salário de R$ 14.849,50.