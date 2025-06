Visuliazação: 0

Com o 58º Festival de Parintins se aproximando, aumenta a procura por hospedagem da Ilha Tupinambarana no meio virtual. O que também pode acontecer, caso o brincante não tenha a atenção necessária, são os golpes aplicados por estelionatários que se aproveitam da situação para ofertar hospedagens fraudulentas.

Por isso, para que os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido possam curtir a estadia em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) com tranquilidade, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta a população sobre os golpes de falsos anúncios de hospedagem em redes sociais, sites e aplicativos.

Conforme o delegado Henrique Brasil, titular da por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), os estelionatários atuam de forma estruturada e persuasiva, utilizando sites clonados ou patrocinados em plataformas de pesquisa e perfis falsos nas redes sociais. Após a divulgação do anúncio, eles estabelecem contato com as vítimas, geralmente migrando a conversa para aplicativos de mensagens.

“Eles criam um cenário para passar credibilidade e a vítima, ao se deparar com uma hospedagem com preço muito abaixo do mercado, é induzida a acreditar na proposta. Eles utilizam o apelo emocional, dizendo que há outras pessoas interessadas, o que gera um senso de urgência na vítima para realizar o pagamento, geralmente via pix ou boleto bancário, o que dificulta o estorno do dinheiro”, explica o delegado.

De acordo com Henrique Brasil, é preciso ter atenção, pois o golpe só é percebido pela vítima quando ela perde o contato com o suposto locador após efetuar o pagamento.

“A vítima percebe que o anúncio foi apagado ou que o imóvel sequer existe. Há também casos em que o imóvel existe, mas foi alugado simultaneamente para várias pessoas, resultando em disputas e prejuízos”, informou.

Ainda segundo o delegado, os criminosos aplicam o golpe de forma recorrente e chegam a conversar com diversas vítimas ao mesmo tempo.

“É necessário que sejam tomadas precauções como desconfiar de valores muito abaixo do mercado, checar se o perfil do anunciante é antigo e possui interações reais, pesquisar a reputação do imóvel em diferentes plataformas e, sempre que possível, optar por sites oficiais que fazem a intermediação do pagamento”, mencionou o delegado.

O delegado também ressaltou que o ideal é que o pagamento seja realizado por cartão de crédito, que oferece maior possibilidade de cancelamento e estorno.

“Também recomendamos que seja formalizado um contrato de locação, o que resguarda a vítima na esfera cível, caso precise acionar judicialmente”, disse o delegado.

Denúncias

Caso tenha sido vítima de um golpe com essas características, recomenda-se que procure a delegacia mais próxima ou registre o Boletim de Ocorrência (BO) por meio da Delegacia Virtual, acessível pelo site www.delegaciavirtual.cinetic.gov.br.

O delegado enfatiza que é fundamental reunir e apresentar evidências que possam subsidiar a investigação, como captura de tela das conversas feitas ou a URL do perfil pelo qual houve contato.

“A PC-AM reforça que a denúncia é fundamental caso alguém caia nesse tipo de golpe para que sejam iniciadas as investigações e para evitar que mais pessoas sejam lesadas por esse tipo de crime” destaca o delegado.