O atacante Raphinha superou a forte concorrência de Lewandowski, Yamal, Mbappé e Vini Jr. para ser eleito o “Melhor Jogador de LaLiga” na temporada 2024/2025. O resultado final da votação foi divulgado nesta sexta-feira (6).

O brasileiro disputou 36 partidas, fez 18 gols e deu nove assistências, sendo destaque na conquista do título do Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

“Raphinha desempenhou um papel significativo no sucesso da equipe de Hansi Flick. O brasileiro se destacou com seu jogo, e seus gols e assistências foram fundamentais para os blaugranas. Raphinha marcou um total de 18 gols nesta temporada e deu 9 assistências, destacando-se em todas as partidas que foram cruciais para o título.— destacou a LaLiga.

O atacante formou um trio de ataque poderoso com Yamal e Lewandowski, levando o Barcelona ao título do campeonato.

Raphinha também se consagrou o artilheiro da Champions League, com 13 tentos marcados e empatado com Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. Considerando todas os torneios, Raphinha teve 34 gols e 25 assistências em 56 confrontos.

A disputa de melhor jogador da LaLiga é feita entre os vencedores do troféu de destaque do mês. Raphinha ganhou o título em agosto, o primeiro da temporada, além de ter sido finalista em janeiro de 2025.