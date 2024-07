De 25 a 28 de julho, a Barco Show Amazonas vai movimentar o setor náutico brasileiro. A maior feira do Norte e Nordeste do país contará com hall de eventos simultâneos maior que o da primeira edição, desfile de barcos, degustação de vinhos e outros atrativos para quem comparecer ao evento. Tudo com uma vista privilegiada para o Rio Negro, em Manaus.

De acordo com o CEO da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo, o visitante poderá desfrutar de uma estrutura com vista diferenciada da capital amazonense. “Vale ressaltar que 65% do nosso evento está em um flutuante, o que é um ponto muito interessante por ser um evento náutico. Além disso, teremos toda a estrutura de bar, alimentação e outras novidades”, afirmou.

O evento será realizado no Píer do Uiara Amazon Resort, localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste da cidade.

Além dos eventos simultâneos, a feira vai apresentar ao público novas marcas, como a Ventura. Outra que vai estrear na feira é a Manaus Jet, especializada em locação de embarcações para passeios.

“Para este ano, 70% dos expositores que estiveram com a gente no ano passado já confirmaram presença. E também estamos em negociação avançada com empresas de motores, serviços, artesanatos, além de empresas automobilísticas que planejam participar do salão”, antecipou Hugo Leonardo.

Negócios na Barco Show Amazonas

Na primeira edição, realizada em 2023, a Barco Show Amazonas atraiu mais de 10 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 30 milhões em negócios para as 20 empresas que marcaram presença. A expectativa para este ano é ampliar esses números, especialmente depois do sucesso do ano passado e das tratativas com os expositores.

A feira é organizada pela Barco Show Eventos, que promove feiras náuticas na Bahia, Sergipe e Amazonas. Hugo Leonardo explica que o objetivo é desenvolver o setor náutico da região por onde passa. “Hoje nós somos uma empresa nível Brasil com atuação no norte e nordeste, e com planos para expandir para outras regiões do nosso país”, disse.

O salão náutico é focado na geração de negócios náuticos, principalmente ligados ao lazer. Durante os dias da feira, são realizadas transações com estaleiros, empresas de acessórios, serviços e produtos. Também há participação de concessionárias de veículos, bancos e cooperativas para atender o público.