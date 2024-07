A pré-candidata a prefeita de Maués, Macelly Veras, aparece como a favorita nas intenções de voto para as eleições municipais, de acordo com uma pesquisa recente registrada sob o número AM-01652/2024 e divulgada nesta segunda-feira (8). Nos dois cenários analisados, Macelly se destaca com uma liderança sólida, refletindo o apoio significativo da população.

No primeiro cenário, que é estimulado, Macelly Veras obtém 39,50% das intenções de voto, superando o segundo colocado, que possui 31,51%. O terceiro colocado aparece com 10,27%, enquanto os demais candidatos apresentam percentuais abaixo de 3%. Essa vantagem demonstra a confiança dos eleitores na proposta e na trajetória política de Macelly.

Rejeição dos Candidatos

Quando analisada a rejeição dos candidatos, Macelly Veras se destaca positivamente com o menor índice de rejeição, apenas 5,25%. Em contrapartida, Alfredo Almeida lidera a rejeição com 35,84%, seguido por Mazzini Leite com 19,63% e Paulo PP com 16,67%. Essa baixa rejeição de Macelly Veras indica uma aceitação maior entre os eleitores, refletindo uma imagem de confiança e respeito na comunidade.

A baixa rejeição de Macelly Veras pode ser atribuída à sua atuação consistente e ao compromisso demonstrado com as causas da população de Maués. Durante sua carreira política, Macelly tem se posicionado como uma defensora dos direitos e do bem-estar da comunidade, o que tem sido reconhecido pelos eleitores. A liderança nas intenções de voto e o baixo índice de rejeição fortalecem sua candidatura e indicam um cenário promissor para as eleições municipais.