Um bebê, de apenas 7 meses, morreu após ser agredido pelo próprio pai, no bairro do Ipiranga, na zona Sul de São Paulo, na noite deste domingo (07/08). Segundo o boletim de ocorrência, Wenas Sousa Morais espancou William Levi Ribeiro Morais após a criança chorar.

A mãe do bebê, Elane Silva Ribeiro, estava no banho no momento em que William começou a chorar alto. Ela rapidamente saiu do banheiro e pediu para o companheiro colocar o filho no berço.

Neste momento, Wenas disse que o bebê estava mole e gelado. A família foi ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouveia, mas William não resistiu.

A 1ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana foi acionada para ocorrência, quando os médicos viram hematomas no peito, nas costas e na cabeça da criança.

Inicialmente, o casal disse que o bebê tinha caído, mas, com medo de Elane ser responsabilizada por um crime que não fez, Wenas admitiu que havia batido no filho.