O Laboratório de Patologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon), unidade do Governo do Amazonas, conta com um novo equipamento, com tecnologia de ponta, para processamento de tecido humano. O aparelho é utilizado no preparo de amostras para análise patológica, responsável por garantir que o tecido seja adequadamente tratado para posterior exame microscópico.

O equipamento foi instalado nesta quinta-feira (26/09). A equipe que irá operá-lo passou por treinamento nesta quarta e quinta-feira (25 e 26/09). De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o novo processador de tecidos representa um avanço na qualidade e nos serviços prestados pela unidade hospitalar, que é referência em Oncologia.

Conforme a gerente do Laboratório de Patologia da FCecon, Emily Franco, com o novo processador, o processo ganha uma qualidade excepcional, além de otimizar o tempo de trabalho no processamento das amostras. “A tecnologia de ponta garante maior precisão e consistência, o que representa ganho em eficiência operacional”, ressaltou.

O novo aparelho foi adquirido no valor de R$ 152 mil, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Péricles (PL).