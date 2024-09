Após solicitação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), foi deferido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o pedido de liberação da malha aérea do aeródromo de Fonte Boa (distante 678 quilômetros de Manaus).

A liberação se deu pelo atendimento às exigências na execução da reforma e ampliação do aeródromo de Fonte Boa, realizados por meio da parceria firmada entre o Governo do Amazonas e o Ministério da Infraestrutura, sendo as obras executadas por um contrato entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MInfra) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Com isso, encontra-se revogada a medida administrativa cautelar que proibia as operações de pousos e decolagens no aeródromo de Fonte Boa, conforme disposto no artigo 2° da Portaria n° 15.500, da Anac, de 20 de setembro de 2024, e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (25/09).

Serviços

Com investimento no valor de R$ 15,08 milhões, a obra de reforma e ampliação do aeródromo de Fonte Boa contemplou a execução de serviços de recuperação e pavimentação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), da pista de táxi aéreo e do pátio de estacionamento de aeronaves; construção de uma nova cerca patrimonial para delimitação das áreas de serviço e de segurança do local; sinalização horizontal da pista; execução de rede de drenagem; instalação de portões, entre outros.

A pista do aeródromo, que possui 1.270 metros de extensão, também recebeu recapeamento asfáltico, para garantir que a pista fosse capaz de suportar o peso máximo das aeronaves definidas para operação, sem causar danos significativos à sua superfície. A ação foi realizada em atendimento às obrigatoriedades da Anac.

Além de Fonte Boa, outros municípios também recebem obras e serviços para reforma e ampliação de seus aeródromos e aeroportos, como Barcelos, Novo Aripuanã e Lábrea. A ação faz parte do programa Aero Mais Amazonas e tem o objetivo de ampliar a malha aérea do estado.

Liberação da pista

Com a abertura da malha aérea, a população poderá contar com inúmeros benefícios, principalmente na acessibilidade e encurtamento de distâncias.

Também será possível que empresas aéreas possam operar voos na região, aumento as oportunidades de mobilidade em todo o Amazonas.

Antes da medida, o espaço aéreo de Fonte Boa encontrava-se fechado, exceto em casos emergenciais e mesmo assim com a devida autorização e coordenação do operador do aeródromo.

Acessibilidade

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, essa medida será de grande importância para o município.

“O pleno funcionamento dos aeródromos e aeroportos é extremamente importante para todo o estado. Além de permitir o transporte de pessoas, suprimentos e auxiliar a vida de todos os amazonenses, é uma alternativa aos municípios mais distantes de se conectarem e terem maior acessibilidade”, destacou o titular da Seinfra.

Situado na calha do Alto Solimões, Fonte Boa tem uma população de 25.871 habitantes, de acordo com dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao Censo de 2022.