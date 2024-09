Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Instituto Cultural Alforria (I.C.A) será palco, nesta sexta-feira e sábado (27 e 28), do ‘3º Movimento Cultural Alforria – troca de graduações e formatura’, um evento que reúne mestres de capoeira e tradições da cultura local.

A programação acontece em dois locais: na sexta-feira as atividades serão realizadas na Lagoa do Japiim, situada na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim. Já no sábado, o evento acontece na sede do Instituto Cultural Alforria (I.C.A), situada na Rua João Gomes, Quadra 07, número 14, no bairro Novo Aleixo.

O evento é gratuito e oferece uma variedade de atividades, incluindo oficinas, palestras e a tradicional troca de graduações, onde será realizada a formatura de novos mestres de capoeira. A programação conta ainda com a participação dos convidados: Mabel Barbosa; mestre Roni e o contramestre Coringa, todos de Belém do Pará, que ministrarão as oficinas.

Troca de graduações e formatura

O presidente do Instituto Cultural Alforria, Maurício de Souza, destaca que a capoeira incorporou em sua didática a programação de batizado e troca de graduações, na qual o batizado é o momento em que o aluno recebe sua primeira graduação.

A troca de graduação, por sua vez, ocorre quando o estudante já possui a primeira corda e avança para níveis superiores. A formatura é realizada ao alcançar a graduação de instrutor; professor; contra mestre ou mestrando. Por fim, o reconhecimento é dado com a corda de mestre, que representa a última graduação na capoeira.

“A importância desse evento é, principalmente, capacitar e incentivar cada vez mais o aluno a treinar e a continuar na cultura e no esporte”, reforça o presidente Maurício.

Programação

Na sexta-feira (27), a partir das 19h30, acontece a “Roda de Abertura”, com apresentação de convidados, incluindo três representantes de Belém do Pará. A roda de abertura acontece na Lagoa do Japiim, situada na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim.

Foto: Divulgação

No sábado (28), das 10h às 11h, ocorrerão oficinas, palestras e um bate-papo, oferecendo um espaço para troca de informações entre o público presente.

Às 15h, um ônibus trará alunos de Cacau Pirera, no interior de Iranduba, para prestigiar o evento.

O evento contará com a presença dos convidados contramestre Coringa e Mestre Roni, ambos de Belém do Pará. Para participar das oficinas com os mestres, será necessário um investimento de R$20,00, isento para os mestres.

Ainda no sábado, só que à tarde, das 17h30 às 20h30, haverá a cerimônia de batizado, troca de cordas, formatura e reconhecimento de mestres, onde o traje exigido será roupa branca ou vestimenta do grupo.

As atividades de sábado aconteceram na Sede do Instituto Cultural Alforria (I.C.A), situada na Rua João Gomes, Quadra 07, número 14, no bairro Novo Aleixo.

O evento é contemplado pela Lei Paulo Gustavo, executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e é realizado pelo Instituto Cultural Alforria, sob a organização do mestrando Maurício de Souza, que vêm desenvolvendo atividades todos os meses, com o intuito de movimentar a cultura popular nos bairros de Manaus e no interior do Amazonas.

