Avalie o post

Ingrid Guimarães, Alice Wegmann, João Vicente de Castro, Marina Ruy Barbosa, entre outros, defenderam a cantora.

“Sou fã. Gostar é facultativo. Respeitar é obrigatório”, se manifestou João Vicente. “Não é porque alguém não gosta da arte da pessoa que isso faz ela não ser artista. Juliette é artista sim. Pode ter se descoberto artista há pouco, mas é”, comentou Alice Wegmann.

“A genial Nina Simone, tem uma fala que diz “como pode você ser artista e não refletir seu tempo?”. Achei incrível essa reflexão de uma artista tão popular como @Juliette. Eu sempre achei que tudo que o público me deu ao longo desses anos, me fez e faz acreditar, que a função de um artista não é só aparecer e viver financeiramente disso. Somos também cidadãos e temos vozes. Ser artista vai muito além do que ser famoso. Levamos discussões sérias (mesmo que através do humor) criamos reflexões através de um texto, uma expressão, uma dança, música, imagens, telas.. Damos voz também a quem não tem voz. Ser artista é acima de tudo, ser humano!”, postou Ingrid Guimarães.

“Olha isso, maravilhosa. Olhei e gritei: artista”, falou Marina Ruy Barbosa em seus Stories.

“2022 e ainda tem gente desmerecendo as pessoas só porque elas participaram do BBB. Ex BBB também é gente. Ex BBB também tem talento. Sou bailarina formada, vivo de arte e da dança faz 15 anos. Só porque entrei no BBB deixei de ser uma artista?”, escreveu Brunna Gonçalves.

“O Brasil respira arte… O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro pra desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte”, disse Lumena Aleluia.

Entendo o caso:

A polêmica começou quando a atriz comentou em uma postagem sobre uma declaração de Juliette dizendo é uma “obrigação, como artista: ” se posicionar sobre questões relevantes na sociedade. “Acho ótimo ela se posicionar… Mas ela é artista?”, alfinetou Samantha.

A cantora rebateu: “A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade… Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa”, postou Juliette.

Leia mais:

source