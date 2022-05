5/5 - (2 votes)

Acidente com motor de popa no porto de Santa Isabel do Rio Negro, deixa homem desaparecido. De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o acidente aconteceu na manhã desse domingo (15/05), quando um homem conhecido por nome de Rogério, que é pode ser natural de Barcelos ou Novo Airão, trabalhava em uma empresa que explora Seixo em Santa Isabel do Rio Negro, ele pilotava uma pequena lancha com motor 40 HP e teria desequilibrado e caiu no rio negro.

Testemunhas disseram que ele ainda tentou se salvar segurando no bote de alumínio mas, mas a palheta do motor atingiu sua cabeça e ele desapareceu no Rio Negro.

O bote de alumínio ficou a deriva no Rio Negro e só parou após colidir em uma embarcação que estava ancorado no porto da cidade.

De acordo com as informações do coordenador da defesa Civil Ivo de Lima Batista, uma equipe da Defesa Civil já iniciaram as busca na manhã desta segunda-feira (16). Até o fechamento dessa matéria, o homem continuava desaparecido.

CONFIRA O VÍDEO: