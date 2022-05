Avalie o post

Manaus (AM) – A Série B do Campeonato Amazonense já tem data definida para começar e terminar. De acordo com os documentos de programação e regulamento específico, divulgados nas últimas horas de terça-feira (10), a competição inicia em 13 de julho e termina em 21 de setembro. A final acontece na Arena da Amazônia.

No documento, houve a confirmação de que a competição contará com a participação de nove clubes: Atlético-AM, Rio Negro, CDC Manicoré, Tarumã e Sul América, e os estreantes Librade, Parintins, RB do Norte e Unidos do Alvorada.

Formato de disputa

Na primeira fase da competição, a disputa será em pontos corridos, com todos os times se enfrentando em turno único – um time folga a cada rodada. Os primeiros colocados após as oito partidas disputadas avançam para as semifinais, com os duelos sendo definidos por cruzamento olímpico (1º x 4 e 2º x 3º). Nesta fase de mata-mata que antecede a final, os confrontos acontecem em ida e volta, com os melhores colocados com a vantagem do empate.

A final acontece na Arena da Amazônia em jogo único. Sobem à elite os dois finalistas.

A primeira rodada, agendada para os dias 13, 15, 16 e 17 de julho terá os seguintes jogos: Atlético-AM x Unidos do Alvorada, Tarumã x Parintins, Sul América x RB do Norte, Manicoré x Librade – o Rio Negro folga na rodada de estreia da competição estadual. O último campeão foi o Manauara EC, que garantiu o título em sua estreia do torneio.

