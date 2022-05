Avalie o post

Três crianças ficaram feridas durante um acidente de trânsito na Zona Norte de Manaus, na tarde desta quarta-feira (11/05). O carro em que elas estavam com os pais foi atingido por um caminhão, que arremessou o veículo dentro de um igarapé. Todos sobreviveram e foram encaminhados a hospitais.



O casal tinha ido buscar as crianças da escola e voltava pra casa. Com o impacto, a mãe ficou presa nas ferragens, e o pai, o motorista Rômulo Freire, que teve ferimentos leves contou que conseguiu sair pela janela após o acidente.

“Ele passou pelo cruzamento e não parou, aí aconteceu o acidente. Saí pela janela do veículo e fiquei esperando o atendimento do Samu e da polícia. Felizmente não aconteceu algo ainda mais grave”, disse.

De acordo com informações do corpo de bombeiros e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), o motorista do caminhão não se feriu, e estava acompanhado de advogados no local, aguardando orientações para prestar esclarecimentos sobre a situação.

O mês de maio é dedicado ao cuidado e a paz no trânsito, com a campanha maio amarelo. Com isso, redobrar as atenções e manter o respeito pelo próximo é o que deve permanecer, para que as estatísticas de acidentes reduzam a zero.

Rebeca Beatriz -Rádio Rio Mar

