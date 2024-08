Entre os municípios do interior, Presidente Figueiredo foi o destaque nas exportações.

O Amazonas alcançou um marco importante em julho de 2024, a corrente de comércio (exportação e importação) atingiu US$ 1,735,62 milhões, o maior valor registrado no ano até o momento.

As exportações totalizaram US$ 96,33 milhões, enquanto as importações somaram US$ 1,639,29 milhões. A análise é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que oferece um balanço completo no site (https://www.sedecti.am.gov.br ), disponível na seção Mapas e Indicadores.

Ainda de acordo com o estudo, a China e a Alemanha se destacaram como principais destinos das exportações do Amazonas.

O ferronióbio foi o produto mais exportado para a China, gerando US$ 11,41 milhões, enquanto a Alemanha importou do Amazonas US$ 12,11 milhões em ouro (incluindo ouro platinado) em formas semimanufaturadas.

Nas importações, a China liderou como principal fornecedora, com “outros suportes gravados” somando US$ 148,91 milhões. A Rússia ficou em segundo lugar, exportando “outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações” no valor de US$ 83,57 milhões para o Amazonas.

Destaques no interior

Entre os municípios do interior, Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) foi o grande destaque, com exportações totalizando US$ 12,05 milhões, dos quais US$ 11,41 milhões foram de ferro-ligas destinadas principalmente à China.

Itacoatiara (176 quilômetros distante de Manaus), por sua vez, exportou US$ 264,11 mil em “madeira serrada ou endireitada longitudinalmente”, tendo os Países Baixos (Holanda) como principal destino.

Nas importações, Itacoatiara se sobressaiu com US$ 13,85 milhões, em grande parte provenientes de “óleos de petróleo ou de minerais betuminosos” da Rússia, que totalizaram US$ 13,04 milhões.

Já Silves registrou um total de US$ 415,09 mil em importações, com “aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios” liderando, somando US$ 278,30 mil e tendo a Argentina como principal origem.

Balança comercial

O relatório da Balança Comercial do Amazonas é desenvolvido pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti. Baseado em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o estudo oferece uma análise detalhada do desempenho comercial do Estado, essencial para compreender as dinâmicas de exportação e importação no Amazonas.

A Sedecti disponibiliza um painel interativo com informações detalhadas sobre as importações e exportações do Amazonas e seus municípios. Para acessar o Dashboard da Balança Comercial do Amazonas, visite: https://balanca.sedecti.am.gov.br/balanca.

Para acompanhar este e outros estudos, acesse o site da Sedecti: https://www.sedecti.am.gov.br e clique na aba “Indicadores e Mapas”.

