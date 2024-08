A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informa que o Amazonas recebeu 521.800 doses da vacina contra a influenza para a Campanha de Vacinação contra Influenza da região Norte 2024, que será realizada, no Amazonas, nos meses de setembro e outubro de 2024. O objetivo é imunizar um total de 1.758.343 pessoas.

As vacinas, enviadas pelo Ministério da Saúde, serão distribuídas aos 62 municípios do Estado. A campanha de vacinação contra a influenza está prevista para ocorrer entre 2 de setembro e 26 de outubro, com um Dia D de mobilização contra a Influenza marcado para 28 de setembro.

A vacina contra a influenza será destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, profissionais de saúde e educação, idosos, população indígena, e pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores dos transportes coletivos, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema privado de liberdade. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca a importância de que as secretarias municipais de saúde se organizem para otimizar os recursos na antecipação da campanha de vacinação. “Os estados da região Norte têm um calendário diferenciado e a vacina contra a Influenza é disponibilizada antes do início do período chuvoso, quando geralmente há um aumento nos casos de gripe”, ressalta Tatyana.

A vacinação é o método mais eficaz para prevenir doenças infecciosas, explica a gerente do Programa Estadual de Imunização da FVS-RCP, Angela Desirée. “A vacina será oferecida gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Quanto mais pessoas forem imunizadas, maior será a proteção contra as formas graves da Influenza, que, em casos extremos, pode levar ao óbito”, alerta.

Para a vacinação, a FVS-RCP recomenda:

– Carteira de Vacinação: Leve sua carteira de vacinação, se você tiver uma, para registrar a nova vacina e identificação das vacinas anteriores por parte da equipe de saúde.

– Documento de Identidade: Apresente um documento oficial com foto, como RG, CPF, CNH ou passaporte.

– Cartão do SUS: Leve o Cartão Nacional de Saúde – Cartão do Serviço Único de Saúde (SUS). Se você não tiver um, pode solicitar no posto de saúde.