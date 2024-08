Dizem que o Basil é um país sem memória. Talvez por isso, pouca gente sabe que Sílvio Santos, neste no sábado (17) flertou com a política e por muito pouco não se tornou presidente da República.

O dono do SBT não deu trabalho apenas para a TV Globo, ao ameaçar por diversas vezes o primeiro lugar de audiência da maior emissora do país, mas também quando em 1989 meteu na cabeça que ia ser presidente. Aí sim, incomodou e muito o líder das pesquisas para a presidência da República, o “bonitinho das Alagoas”, Fernando Collor de Mello. Aquela era a primeira eleição direta desde a ditadura militar (1964-1985). O Homem do Baú tinha recebido diversos convites, inclusive de Guilherme Afif Domingos, um dos presidenciáveis à época, para ser candidato a vice-presidente. Mas a verdade é que Silvio Santos estava decidido a ser protagonista e não coadjuvante.

PFL fechou as portas

Então, o dono do SBT tentou sair candidato a presidente pelo PFL, partido ao qual era filiado, no lugar de Aureliano Chaves, que patinava nas pesquisas.

A tentativa não prosperou. Com as portas fechadas no PFL, começou a busca por outra legenda.

Partido nanico

Silvio encontrou abrigo no nanico Partido Municipalista Brasileiro (PMB).

Foi preciso, no entanto, uma daquelas manobras não raras na política. O então candidato Armando Corrêa disse que Deus o inspirou em uma manhã a buscar um horizonte para a população.

*

E por isso renunciou em favor do apresentador. O novo vice passaria a ser Marcondes Gadelha.

Cédula sem nome

Faltavam 15 dias para eleições, não havia tempo hábil para o nome do Homem do Baú aparecer nas cédulas de papel. Quem quisesse votar em Silvio deveria escrevrr o número do partido ou assinalar o nome de Corrêa.

Globo colloriu

O jovem e ambicioso governador de Alagoas, a despeito de concorrer com um partido pequeno, o Partido da Renovação Nacional (PRN), contava com o apoio declarado da maioria do empresariado e do todo-poderoso presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho.

*

“Ele [Collor] é mais assentado, mais ponderado e mais equilibrado, com suas boas ideias privatistas (…) Vou influir o máximo possível a favor dele”, declarou Marinho, numa rara entrevista à Folha de S. Paulo.

Missão: detonar Sílvio

Com a entrada de Silvio Santos na disputa, o temor da FIESP se confirmou.

As pesquisas indicaram que o novo postulante tirava votos de Collor.

*

A poucos dias do pleito, entraram em cena dois obscuros personagens da política brasileira: PC Farias e Eduardo Cunha.

PC Farias entra em ação

Tesoureiro da campanha de Fernando Collor, PC Farias colocou em campo um de seus mais aguerridos funcionários, responsável pela arrecadação do comitê de campanha no Rio e que já demonstrava um talento raro para circular entre as esferas de poder.

Cunha, o “Papabiru”

Eduardo Cunha agiu rápido e com enorme eficiência ao descobrir que o partido de aluguel de Silvio Santos, o PMB, não havia promovido convenções em um mínimo de Estados, como mandava a legislação.

*

Habilidade que rendeu a Eduardo Cunha, ex-economista da Xerox do Brasil, o apelido — dado por PC — de “papabiru”.

O sonho acabou

No dia 9 de novembro de 1989, a menos de uma semana das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral barrou, por 7 votos a 0, a candidatura de Silvio Santos, deixando livre o caminho para Collor.

*

Com isso, as portas da esperança fecharam e foi para o baú o sonho de Sílvio Santos se tornar o presidente de seu país.

Migalhas do poder

Agradecido, PC Farias conseguiu para Cunha a presidência da Telerj, a estatal de telefones do Rio.

Conselho do Sílvio

O médico geriatra Victor Dornelas, que fez parte da equipe que cuidou de Silvio Santos até os últimos momentos, fez umas revelações neste domingo (18) sobre um “conselho inesperado” que ouviu do apresentador poucos dias antes de sua morte.

Conselho do Sílvio 2

Dr. Dornelas escreveu que jamais vai esquecer do longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando Sílvio perguntou o motivo do médico não ser casado.

*

— Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a resposta e de bônus, outra lição: ‘Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr. Victor, não se esqueça.

Um vice que fala

Vice de Marcelo Ramos, Luiz Castro (PDT) apresentou as propostas da Coligação ‘Manaus mais Forte’ durante debate promovido pela rádio Band News Difusora, na manhã desta segunda-feira (19/8).

Castro focou em saúde, educação e meio ambiente e lamentou as ausências dos vices de David Almeida, Amom Mandel e Roberto Cidade.

*

— Nossa proposta é promover o atendimento de 100% da atenção básica para todos manauaras. E melhorar o atendimento com medicamentos, exames, incluir a saúde mental na pauta de prioridades –, explicou.

Médico da família

O candidato a vice-prefeito citou ainda a proposta de retorno da visita domiciliar pelo médico da família, e na educação defendeu a ampliação das vagas em creches.

*

— Nós temos menos de 5% da população alvo de 0 a 3 anos atendidas por creches em Manaus. O Governo Federal, na gestão do PT, enviou muito recurso, mas até hoje muitas creches não foram construídas –, declarou.

1 a 0 para Cidade

O candidato a prefeito Roberto Cidade (União) acaba de impor uma derrota a Alberto Neto (PL) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

*

O Partido Novo – que integra a coligação “Ordem e Progresso”, do deputado federal e também candidato a prefeito Alberto Neto (PL) – acusou Cidade de propaganda eleitoral antecipada por conta de um conteúdo postado nas redes sociais.

Justiça rejeita

Em vídeo, o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), destaca as qualidades políticas de Cidade e o apoio à candidatura do parlamentar.

O juiz da Propaganda Eleitoral 2024, Jean Carlos Pimentel julgou a ação improcedente, neste domingo (18/08).

Tem, mas não tem

Ao julgar o mérito, o juiz Jean Carlos Pimentel ressaltou que, “de fato há menção à pretensa candidatura, bem como exaltação das qualidades pessoas do então pré-candidato Roberto Cidade”.

*

Porém, segundo o magistrado, não há “pedido explícito de voto ou uso de expressões a caracterizar propaganda eleitoral extemporânea”, sentenciou.

Fumacê chega ao sul maravilha

A fumaça proveniente das e queimadas na Amazônia e no Pantanal já alcançou ao menos 10 estados desde o sábado (17).

Fora da região amazônica, as cidades mais afetadas ficam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

*

Mas, mas a neblina também chegou ao Rio e a São Paulo no final de semana, aponta o Serviço de Monitoramento Atmosférico da Europa.

FAZ UM L

Nesta segunda-feira (19), o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu um marco histórico ao ultrapassar a marca de 136 mil pontos pela primeira vez.

*

Durante o dia, o índice alcançou uma máxima de 136.179 pontos, superando os 134 mil pontos registrados em 27 de dezembro de 2023.

ÚLTIMA HORA

Grupos de transplantados reclamam do atendimento no hospital Delfina Aziz

O Hospital Delphina Aziz (Manaus / AM), da rede pública do Amazonas e administrado pelo INDSH desde 2019, é considerado como referência em qualidade hospitalar no Brasil.

Prova disso é que acabou de conquistar o certificado de nível 2 da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

No entanto, atendimento aos grupos de pais e parentes de transplantados não vem agradando. Isso porque para receber medicamentos do SUS, os pacientes necessitam marca consultas no hospital para receber a receita médica e se dirigir ao SUS para a retirada dos medicamento, que não é vendidos em farmácias. E aí é que começam os problemas porque o hospital não marca consulta por telefone, só presencialmente.

E o transplantado que mora no interior, como é que fica? Terão que viajar a Manaus para marcar uma consulta? Quem mora na capital e tem carro dá um pula lá no hospital e resolve. Mas as pessoas mais humildas que no têm carro e nem dinheiro para pegar um Uber ou táxi? Não seria mais prático e humano marcar a consulta por telefone?

*

— Pelo wathsApp eles não atendem. Marquei uma consulta dia23 de novembro e até hoje não responderam. Tem um outro telefone da central do Hospital, mas eles não transferem para o setor que agenda a consulta, informam que atendimento só presencial e batem o telefone na cara. Já pensou? –, revolta-se uma mãe de transplantada.

ORGULHO

Thiago Arancam: apresentação em Manaus

Dono de uma voz poderosa e considerado um dos maiores tenores da atualidade, Thiago Arancam e o tenor lírico Samuel Wallace completam o elenco do 13° Encontro de Tenores do Brasil, que acontecerá em Manaus, dias 25 e 26 de outubro, no Teatro Amazonas. Também já estão confirmados no evento o artista mexicano Noé Moreno, o carioca Fernando Portari, o brasiliense Daniel Menezes, além do próprio idealizador do projeto, o tenor amazonense Miquéias William, que anuncia as duas novas atrações. O Encontro de Tenores do Brasil acontece anualmente e reúne, no Teatro Amazonas, em Manaus, artistas nacionais e internacionais, para celebrar a música erudita e o Dia Mundial da Ópera (25 de outubro).

VERGONHA

João Pinheiro: candidato mais rico do Brasil em bens declarados

Ser rico não é vergonha, mas ostentação em campanha política é. Com direito a Porsche, Ferrari e helicóptero, a corrida pela prefeitura de Marília, com 240 mil habitantes, no interior de São Paulo, começou neste domingo, 18. Na Avenida João Martins Coelho, uma das das principais vias da cidade, o empresário João Pinheiro (PRTB), 39 anos, lançou-se na disputa eleitoral com muita ostentação. Ele é o candidato mais rico do Brasil em bens declarados à Justiça Eleitoral, com um patrimônio de 2,85 bilhões de reais. A maior parte do montante vem de cotas de capital da Sugar Brazil LTDA – uma empresa do ramo de açúcar e outras commodities. O patrimônio do candidato é maior do que o orçamento de 2024 da prefeitura de Marília, que vai administrar cerca de 1,6 bilhão de reais em 2024.

OUTRAS PALAVRAS