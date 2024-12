O ex-zagueiro Aleksei Bugayev, que defendeu a seleção da Rússia na Eurocopa de 2004, morreu neste domingo na guerra na Ucrânia. A morte foi confirmada pelo pai do ex-atleta à TASS, agência estatal de notícias russa. Bugayev, de 43 anos, se alistou para participar da guerra após ser preso em setembro deste ano, no sul da Rússia. Ele havia sido condenado a nove anos e meio de prisão por diferentes denúncias de tráfico de drogas. As Forças Armadas da Rússia costumam recrutar soldados em penitenciárias.

De acordo com o ex-empresário de Bugayev, Anton Smirnov, o Exército russo não conseguiu recuperar o corpo do ex-jogador para fazer o enterro. Smirnov não revelou detalhes sobre a causa da morte e nem onde aconteceu o combate fatal.

Em sua carreira de atleta, Bugayev defendeu times como Lokomotiv Moscou e Krasnodar nos anos 2000. Ele não chegou a ser presença frequente nas convocações da seleção russa, mas esteve na Eurocopa disputada há 20 anos. E esteve em campo em duas partidas. O ex-zagueiro encerrou sua carreira de forma precoce, em 2010, aos 29 anos.

