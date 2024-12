“O Coelho da Páscoa Não Gosta de Bichas Pretas e Outros Contos” está disponível na plataforma Benfeitoria.

Relatar a vivência de “bichas pretas” no contexto urbano da cidade de Manaus e inserir referências afro-amazônicas na literatura brasileira são os principais propósitos do escritor amazonense Francisco Ricardo Caetano. Agora, ele se prepara para lançar seu quarto livro, “O Coelho da Páscoa Não Gosta de Bichas Pretas e Outros Contos”.

“Eu tinha uns 12 anos na época. Eu fui na cabeleireira que tinha no meu bairro, na rua de cima. Era o salão da bicha do bairro, chamavam ela de Manuella, porque o salão dela se chamava Manuella, mas nunca soube bem o nome dela. Todo mundo tratava Manuella no feminino, ela não era branca, era uma preta de pele clara, cabelos cacheados e longos”, conta Francisco em um dos contos do livro.

A narrativa traz a história de Manuella, uma “bicha preta” de seu bairro, e aborda um diálogo sobre cabelos durante a infância do autor, misturando nuances da periferia com questões sociais, como homofobia, gênero e raça.

Além desse relato, o livro reúne diversas experiências inspiradas em conversas com outras pessoas, destacando os desafios, dores e vivências dos corpos negros e gays no cotidiano manauara. Para Francisco, essas histórias precisam ser materializadas nas páginas do livro para alcançar mais pessoas e lançar luz sobre realidades marginalizadas pela sociedade.

“Quero que essas vivências também sejam sentidas através da leitura e do conhecimento de todos. Que entendam que as nossas vidas importam e nossas histórias são potentes, muitas vezes violentas. Quero mostrar essas abordagens”, afirma o autor.

O contexto de violência contra a população LGBTQIA+ em Manaus reforça a urgência dessa obra. Segundo o Observatório de Mortes e Violências LGBTQIA+ no Brasil, a capital amazonense foi a cidade com o maior número de homicídios de pessoas da comunidade em 2022. O Amazonas figura como o terceiro estado com mais registros de violência.

A campanha de arrecadação tem uma meta inicial de R$ 4.000, valor mínimo necessário para cobrir os custos de edição, pagamento dos profissionais envolvidos (revisão, diagramação, capa e edição), além do registro ISBN/ficha catalográfica e impressão de pelo menos 40 exemplares.

Sobre o artista

Francisco Ricardo já publicou os livros “Vestígios Banais”, “Às Margens do Rio Negro” e “Rio Negro de Pessoas Pretas”, sendo este último escrito em parceria com Carla Medeiros e Raescla Ribeiro. “O Coelho da Páscoa Não Gosta de Bichas Pretas e Outros Contos” será publicado pela Editora Urutau, com distribuição no Brasil, Galiza e Portugal.

A pré-venda está disponível no site da https://benfeitoria.com/projeto/ocoelho.

O post Escritor amazonense lança campanha para pré-venda de seu novo livro apareceu primeiro em Portal Você Online.