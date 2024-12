Em mais um capítulo das férias que está passando em Gana, país em que seu pai nasceu, Memphis Depay, do Corinthians, fez uma visita ao Exército local. Durante esse período ele postou uma série de foto nas redes sociais, sem legenda. Em uma delas ele aparece posando com um fuzil. Na sequência de imagens é possível ver o jogador do Corinthians recebendo uma placa de um membro do Exército do 4º Batalhão de Infantaria.

Ele também postou fotos de veículos militares. Memphis tem um projeto social em Gana e tem aproveitado o tempo de descanso no país. O atleta vem postando fotos desses momentos nas redes sociais, onde aparece sempre sorridente e se divertindo com crianças.

Retorno do Timão

A reapresentação do Corinthians está marcada para o dia 8 de janeiro. O primeiro compromisso do time é contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. A partida está prevista para o fim de semana do dia 15 de janeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira