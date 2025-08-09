Visuliazação: 0

O estudante amazonense Dante Carvalho de Castro, de 13 anos, está de volta à tela da TV Globo no próximo domingo, 10 de agosto, no dia dos pais, para disputar a semifinal do quadro Pequenos Gênios, no programa Domingão com Huck. Representando o Amazonas, Dante integra o grupo Iluminados, que se destacou na primeira etapa da competição pelo excelente desempenho, raciocínio rápido e domínio dos conteúdos. Ele também chama atenção no programa pelo seu conhecimento aprofundado em física moderna, que compartilha em seu Instagram @nortedafisica.

Iluminados

O grupo Iluminados é formado por três jovens talentosos de diferentes regiões do país: Lara, de 8 anos, da Bahia; João Gabriel, de 11 anos, do Recife (PE); e Dante, de 13 anos, de Manaus (AM). Juntos, eles encantaram o público com inteligência, sintonia e simpatia, conquistando uma vaga na semifinal do quadro.

Homenagem

Aluno do Centro Educacional Ajuricaba, em Manaus, Dante foi recentemente homenageado por colegas e professores da escola. Membro do MENSA Brasil, já participou de projetos acadêmicos em universidades como a UFSC e a UEA, nas áreas de computação quântica, astronomia e física.

Apaixonado por física de partículas, Dante sonha em ser um “físico moderno” e realizar descobertas que contribuam para melhorar a vida das pessoas. Além da dedicação aos estudos, ele dá aulas voluntárias de física para crianças, é autodidata em piano, com admiração por Bach e Beethoven e pratica capoeira com o irmão mais novo, Miguel.

No Instagram @nortedafisica, amigos, familiares e admiradores do pequeno gênio se unem em uma corrente de carinho e torcida, acompanhando cada passo dessa trajetória inspiradora.

Com sua inteligência, humildade e entusiasmo, Dante tem inspirado estudantes de todo o país e mostrado o poder transformador da ciência e da educação.

_

Domingão com Huck

Quadro: Pequenos Gênios

Domingo, 10 de agosto

Às 14h20 (horário Brasília)