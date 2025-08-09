Visuliazação: 0

Arlindo Cruz começou sua carreira compondo para outros cantores. Depois, integrou o grupo Fundo de Quintal, no qual ganhou notoriedade pelo seu talento. Um dos nomes mais importantes do samba brasileiro, ele também marcou o país com suas composições durante a carreira solo.

Meu Lugar

Destaque da carreira solo de Arlindo Cruz, Meu Lugar é fruto de sua parceria com Mauro Diniz. Ele foi lançado em 2007, no disco Arlindo.

Beth Carvalho fez uma interpretação da faixa, que também ficou bastante famosa por todo o Brasil.

A letra é uma homenagem às suas origens, com exaltação ao bairro onde nasceu, Madureira.

O Bem

Esta é uma celebração da amizade e da proteção que sentimos quando estamos perto dos nossos amigos.

Na letra de O Bem, Arlindo Cruz fez uma homenagem a essas pessoas tão importantes para a nossa caminhada.

Ainda é tempo pra ser feliz

A primeira versão de Ainda é tempo pra ser feliz foi gravada por dois grandes nomes do samba brasileiro: Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Anos depois, ela foi regravada por outros artistas importantes, como Hamilton de Holanda e Gil de Lucena.

Mas aqui vamos relembrar a versão na voz de Arlindo Cruz, ao lado de Sombra e Sombrinha:

O Show Tem Que Continuar

Este é um dos maiores sucessos do Fundo de Quintal e também marcou a carreira de Arlindo Cruz. O Show Tem Que Continuar foi composta pelo cantor, com a participação de Sombrinha e Luiz Carlos da Vila.

Mesmo que você não a conheça na voz de Arlindo, com certeza já deve ter ouvido por outros intérpretes.

Ela já foi regravada por nomes como Exaltasamba, Beth Carvalho, Elba Ramalho, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra e Grupo Revelação.

E o título, que também aparece no refrão, é uma das frases de samba mais conhecidas de todos os tempos!

Bagaço da Laranja

Gravada originalmente por Zeca Pagodinho, Bagaço da Laranja é mais conhecida na voz do cantor do que na versão de Arlindo Cruz.

Mas ela não poderia ficar de fora da nossa seleção, porque é uma de suas composições mais ouvidas de todos os tempos.

Outros artistas também emprestaram suas vozes para essa letra icônica, incluindo Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão, Grupo Revelação, Seu Jorge e Emicida.

Camarão que dorme a onda leva

Grande sucesso de 1983, quando Arlindo Cruz ainda atuava apenas como compositor, Camarão que dorme a onda leva foi gravada pela dupla Zeca Pagodinho e Beto Sem Braço.

Anos depois, o próprio Arlindo lançou a sua versão da música que usa várias crenças e falas populares para refletir sobre amor e ciúme.

Só pra contrariar

Da época em que Arlindo Cruz fazia parte do Fundo de Quintal, a música Só pra contrariar foi um dos maiores sucessos do grupo. Até hoje, muitas pessoas conhecem os versos do refrão: