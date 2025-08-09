Visuliazação: 0

A TV Aleam estreiou nesta sexta-feira (8) com uma edição especial dedicada aos 19 anos da Lei Maria da Penha. Apresentado pela jornalista Priscila Sena, o episódio teve reportagens aprofundadas sobre a origem da legislação, os avanços obtidos ao longo de quase duas décadas e os desafios persistentes no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil e, em especial, no Estado do Amazonas.

Dividido em dois blocos, o programa foi conduzido pelas repórteres Raquel Albuquerque e Adriana Araújo, com produção de Michele Bahia e edição de Alex Salles. Na apresentação, Priscila Sena abre a edição com uma contextualização histórica da lei sancionada em 2006 pelo então presidente Lula.

“O programa Repórter Aleam tem a missão de dar voz e visibilidade a temas de interesse da sociedade. Até o fim do ano, o programa trará uma série de pautas relevantes, entre elas: folclore, direitos humanos, saúde mental, infância e adolescência, os desafios da educação no Amazonas, além dos sabores e saberes da nossa cultura e muito mais”, conta a produtora do Repórter Aleam, Michele Bahia.

Durante o programa, foram apresentados os principais dispositivos legais, como as medidas protetivas de urgência, a criminalização de agressores com penas mais severas, o acesso das vítimas a serviços de saúde, assistência jurídica e programas de apoio psicológico, além do papel do Estado na formulação de políticas públicas para prevenir e combater a violência de gênero.

A jornalista Priscila Sena finaliza o programa relembrando o caso brutal de Laylla Victória, bebê de apenas 1 ano e 6 meses, estuprada e assassinada no município de Jutaí, como símbolo da urgência e da gravidade do problema. “A violência não vai ter vez. E o direito de viver sem medo tem que prevalecer”, conclui.

O programa Repórter Aleam vai ao ar pela TV Aleam, canal oficial da Assembleia Legislativa do Amazonas, e pode ser assistido também pelas plataformas digitais da Casa.

Em sua quinta edição, o Repórter Aleam estreará em novo formato, com duração de 20 minutos e periodicidade quinzenal.

FICHA TÉCNICA

Apresentação: Priscila Sena

Reportagens: Raquel Albuquerque e Adriana Araújo

Produção: Michele Bahia

Edição: Alex Salles

Gravação: JC Andrade

