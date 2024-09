O município de Benjamin Constant, localizado na região do Alto Solimões, está enfrentando uma das mais severas estiagens das últimas décadas. A situação atual no município é descrita como alarmante pelo prefeito David Bemerguy, que conta já ter adotado todas as medidas ao alcance da Prefeitura até aqui e alerta para a necessidade de ajuda dos órgãos dos governos estadual e federal para evitar o agravamento das condições de vida da população local devido à seca extrema.

De acordo com o prefeito, o nível dos rios está perigosamente baixo, comprometendo o abastecimento de itens essenciais como combustível, gás e alimentos básicos que não são produzidos localmente como arroz e frango, além de provocar escassez de água potável em diversas áreas da cidade. A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) está enfrentando dificuldades para manter o fornecimento de água e passou a adotar um regime de racionamento de até 12 horas diárias sem água em algumas regiões.

O impacto na saúde pública também é uma grande preocupação. Unidades de saúde estão operando com horário reduzido e restrito às áreas com fornecimento de energia, agravando a situação em meio a um surto de doenças respiratórias e ao aumento de casos de doenças parasitárias. A falta de água tratada tem levado a população a consumir água imprópria, elevando o risco de contaminações.

“A situação é desesperadora. O rio está secando rapidamente e já enfrentamos sérias dificuldades para a passagem de embarcações pequenas, o que pode gerar um colapso no abastecimento de combustível e insumos, além de comprometer ainda mais a oferta de água e energia. Precisamos de ajuda urgente para evitar um colapso”, declarou o prefeito David Bemerguy.

Em uma tentativa emergencial de minimizar os danos, a prefeitura está mobilizando recursos próprios para tentar garantir a passagem de pequenos barcos pelo rio, mas o prefeito enfatiza a necessidade urgente de apoio dos governos estadual e federal. Sem essa ajuda, o município corre o risco de um desabastecimento de água e energia e isolamento completo, com implicações graves para toda a população.

O prefeito David Bemerguy está à disposição da imprensa para fornecer mais detalhes sobre a crise e as medidas que vêm sendo adotadas pela administração municipal, bem como para destacar a importância de uma resposta rápida e coordenada dos órgãos competentes.