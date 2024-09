O governador Wilson Lima realizou, nesta quarta-feira (25/09), uma nova vistoria no conjunto habitacional em construção na comunidade da Sharp, zona leste de Manaus. O empreendimento, que receberá 176 famílias que viviam em áreas de risco, é um dos complexos construídos pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que fazem parte do Amazonas Meu Lar. No total, a previsão é de que o programa entregue cerca de 130 unidades habitacionais até o fim do ano.

“Nós estamos trabalhando para diminuir as desigualdades que existem no Amazonas. Muita gente que vem para cá e não tem onde morar, acaba ocupando áreas de risco como igarapés, morros, beira de barranco. O nosso objetivo principal é dar uma moradia digna dentro da dinâmica da cidade. Aqui nessa área tem hospital, serviço de segurança, escola, comércio. Nós temos tido o cuidado de fazer entregas para ser funcional ao cidadão”, afirmou Wilson Lima.

O conjunto da Sharp é o terceiro em execução pelo Governo do Amazonas por meio do Prosamin+. O objetivo é entregar 64 unidades habitacionais neste residencial até o fim deste ano. O conjunto da Sharp contará com 176 unidades habitacionais divididas em 22 blocos na área chamada de Platô da Sharp.

De acordo com o secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, as obras desta etapa estão com 40% de avanço, incluindo serviços em dois blocos residenciais.

“Aqui já fizemos a troca de solo, o trabalho de terraplenagem e também a macrodrenagem do igarapé. Nesse momento, já cravamos as estacas dos residenciais, fizemos as fundações e agora estão subindo a alvenaria, que é uma parte mais rápida da obra. Especificamente dos 64 apartamentos, estamos em torno de 40% da obra já executada”, destacou Marcellus.

Em toda a comunidade da Sharp, o Prosamin+ vai construir 616 apartamentos, divididos em 77 blocos, com investimentos da ordem de R$ 420 milhões. No total, 1.644 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000 já foram beneficiadas com unidades habitacionais e outras soluções disponíveis no programa, como indenização e bônus moradia (compra assistida). O Prosamin+ retirou, até o momento, 1.352 imóveis de áreas de risco.

“O governador Wilson Lima tem tratado como prioridade a parte habitacional em nosso estado. Essas famílias já foram indenizadas, hoje recebem um auxílio moradia transitório, que é para finalizar essa etapa de mudança de vida, e irão receber essa chave em breve pelo governador Wilson Lima”, complementou o diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação, Jivago Castro.

Adequações

No conjunto habitacional, está em fase de construção uma ponte que vai substituir uma antiga galeria que existia no local, reduzindo os riscos de alagações para as famílias da comunidade da Sharp. As equipes já iniciaram os serviços de macrodrenagem, bem como a execução de 66 metros de canal concretado sob o Igarapé do Quarenta.

A nova etapa do Prosamin+ também está priorizando o reflorestamento de áreas degradadas e a ampliação do espaço verde. O reflorestamento aproxima o Prosamin+ da agenda global de sustentabilidade ambiental, tornando a cidade mais resiliente às mudanças climáticas.

Serão pelo menos 111 mil metros quadrados de área reflorestada e 62 mil metros quadrados de arborização urbana, utilizando espécies nativas da região. Um viveiro de mudas foi criado e marca uma iniciativa inédita em obras públicas no Amazonas.

“Nós estamos entregando muito mais do que só a dignidade, mas fazendo uma verdadeira transformação social em toda a região, entregando moradias dignas em um projeto que respeita a sustentabilidade e dando segurança não somente para as pessoas que viviam aqui nessa região, mas também em toda a comunidade”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Júnior.

Habitação

Pelo Prosamin+, 136 unidades habitacionais têm previsão de entrega para 2024, sendo 72 unidades habitacionais pelo residencial Maués, no bairro Cachoeirinha, e 64 unidades na Sharp.

O governador Wilson Lima já entregou dois residenciais pelo programa Amazonas Meu Lar: o Parque Residencial General Rodrigo Otávio com 32 unidades, em abril do ano passado, localizado no bairro Japiim, e o Residencial Ozias Monteiro II, em abril deste ano, construído na zona norte e beneficiando 192 famílias.

No dia 16 de setembro, o governador Wilson Lima assinou a ordem de serviço para o início das obras do Prosai Parintins. Os trabalhos devem iniciar pelo sistema de abastecimento de água e rede de esgoto do município, mas deverão incluir a construção de 504 unidades habitacionais.

O governador Wilson Lima também assinou contratos com a Caixa Econômica Federal para a construção do Residencial Novo Aleixo, com 48 unidades habitacionais, e do Residencial Petrópolis, com 32 apartamentos. Os complexos serão construídos em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, na linha de atendimento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Para essa linha foram inscritos outros quatro projetos: Amazonas Meu Lar 1, na Compensa, com 256 unidades; o Amazonas Meu Lar 2, no Tarumã, com 192 unidades; o Amazonas Meu Lar 3, no Centro (antigo prédio da Receita Federal), com 85 unidades; e o Amazonas Meu Lar 4, no Alvorada, com 64 unidades.

Amazonas Meu Lar

Os conjuntos habitacionais construídos pelo Governo do Estado estão inseridos no Programa Amazonas Meu Lar, que prevê mais de 24 mil soluções de moradias, além do atendimento de 33 mil famílias com regularização fundiária