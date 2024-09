Os chilenos são os que menos confiam no petista visto que 62% deles acreditam que ele não faz a coisa certa em temas internacionais

Em média, 55% dos cidadãos de 5 países da América Latina (Argentina, Colômbia, Chile, Peru e México) dizem não confiar no presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para fazer a “coisa certa” em temas internacionais. O levantamento é do centro de pesquisa norte-americano Pew Research Center. Os chilenos são os que menos confiam em Lula. Conforme a pesquisa, 62% deles acreditam que o petista erra em suas posições para assuntos de fora do Brasil.

O levantamento mostra que na Colômbia, no México e no Peru, pessoas com mais educação têm maior confiança em Lula do que aquelas com menos educação. Por exemplo, adultos colombianos com níveis maiores de formação têm 15 pontos percentuais a mais de probabilidade do que seus pares menos escolarizados de expressar confiança em Lula.

Adultos mexicanos e peruanos que têm renda acima da média nacional são mais propensos do que aqueles com rendas mais baixas a ter confiança em Lula. Na Argentina, aqueles na esquerda ideológica são mais propensos do que aqueles na direita a confiar em Lula.

A pesquisa do Pew Research Center foi realizada presencialmente de janeiro a abril de 2024 com 5.180 adultos dos países citados.

NOS EUA

A pesquisa também trouxe um cenário com os EUA. Ao considerar o país mais Argentina, Colômbia, Chile, Peru e México, o levantamento chegou a uma média de 52% dos respondentes que dizem ter uma imagem favorável do Brasil.

Os argentinos são os que têm a opinião mais favorável sobre o Brasil, com 59% dizendo serem favoráveis. Os peruanos vêm em seguida (58%). Adultos dos EUA são os mais propensos a ter uma visão negativa do Brasil: 46% o veem desfavoravelmente. A pesquisa nos EUA foi realizada em abril de forma on-line com 3.600 adultos.

