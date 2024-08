A 28ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal chegou ao fim na sexta-feira (09/08), com avanços na integralização de ações. Os Estados assinaram um Acordo de Cooperação para atuar em parceria mútua nas ações de segurança e meio ambiente.

As reuniões do Fórum tiveram início na quinta-feira (08/08), em Porto Velho, capital de Rondônia, com foco no desenvolvimento socioeconômico e sustentável da região amazônica. O secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, representou o governador Wilson Lima no evento.

Para Taveira, o Acordo de Cooperação deve ampliar o raio de atuação dos agentes, sobretudo, para coibir crimes ambientais nas regiões de divisa. “Todas as forças de segurança dos estados passam a operar de forma integralizada, compartilhando informações, trabalhando em conjunto em operações e colaborando para ampliar o alcance, a eficiência e agilidade nas ações, o que também beneficia as ações ambientais”, destacou.

Esta edição do Fórum comemorou cinco anos do Consórcio dos Estados da Amazônia Legal, composto pelos Estados amazônicos. Um outro marco para a data foi a compra conjunta de itens dedicados às Secretarias de Segurança Pública, por meio de licitação internacional, gerando uma economia de mais de R$ 60 milhões nas aquisições.

“O crime ambiental avançou e, hoje, as forças de segurança têm um papel tão importante quanto as forças de meio ambiente em campo. Para que as ações de comando e controle possam avançar, é preciso fortalecer os agentes e isso também passa pela aquisição de equipamentos”, comentou o secretário.